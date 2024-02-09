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В Киеве переименовали улицу Булгакова

В Киеве в рамках дерусификации переименовали улицу, названую в честь писателя Михаила Булгакова, заменив его на грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Киевский горсовет.

В Киеве переименовали улицу Булгакова
© РИА Новости

Там данное изменение объяснили тем, что продолжают избавляться от названий, которые «влияли на искажение национального сознания украинцев». По словам заммэра-секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, в Киеве не «должно остаться наименований», связанных с «советским и имперским прошлым» России.

Также переименованию в Киеве подверглись библиотека имени Александра Блока и улица Белгородская. Теперь они названы в честь актера Гната Юры и диссидента Василия Овсиенко.

Стоит отметить, что Булгаков родился и получал образование в Киеве. Также с 1906 по 1919 год он проживал в доме на Андреевском спуске, где после его смерти был организован музей писателя.

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