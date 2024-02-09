В Киеве переименовали улицу Булгакова

В Киеве в рамках дерусификации переименовали улицу, названую в честь писателя Михаила Булгакова, заменив его на грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Киевский горсовет.

Там данное изменение объяснили тем, что продолжают избавляться от названий, которые «влияли на искажение национального сознания украинцев». По словам заммэра-секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, в Киеве не «должно остаться наименований», связанных с «советским и имперским прошлым» России.

Также переименованию в Киеве подверглись библиотека имени Александра Блока и улица Белгородская. Теперь они названы в честь актера Гната Юры и диссидента Василия Овсиенко.