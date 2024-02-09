Составлен список политиков, чьи предки служили Третьему рейху

Немецкие СМИ выяснили, что родной дед главы МИД Германии был преданным Гитлеру нацистом и офицером вермахта. Что об этом известно, правда ли, что дед канцлера Олафа Шольца служил в СС, какие еще политики и предприниматели связаны с Третьим рейхом?

Кем был дед главы МИД Германии

Немецкий журнал Bunte выяснил, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок был офицером вермахта и убежденным нацистом. Вальдемар Бербок умер в 2016 году в возрасте 103 лет. В 1990-е годы он рассказал о своем прошлом в вермахте, и написал книгу о своем участии во Второй мировой войне, однако о связях с нацистами умолчал.

Как выяснили журналисты, Вальдемар Бербок изучал труды Гитлера и был «безоговорочным нацистом». Кроме того, в 1944 году он получил крест «За военные заслуги», сохранилась его характеристика в вермахте. Он служил в подразделении, которое ремонтировало орудия ПВО. В МИД Германии заявили, что «содержание подобных документов было неизвестно министру».

Как отмечает немецкое издание Focus, глава МИД Германии — «убежденный борец с антисемитизмом» и «поддерживает Израиль». Анналена Бербок активно поддерживает Украину против России. С начала СВО она приезжала в Киев минимум четыре раза.

Был ли у канцлера Германии Шольца дедушка-нацист

После начала СВО в прессе появились предположения, что канцлер Германии Олаф Шольц является внуком группенфюрера СС Фрица фон Шольца. И действительно ряд СМИ указывали на внешнее сходство Шольцев.

Группенфюрер фон Шольц действительно был высокопоставленным членом СС родом из Пльзени. Он командовал 1-й пехотной бригадой СС и добровольческой дивизией СС «Нордланд», был кавалером самых престижных наград — Железного, Германского, Рыцарского крестов. Он участвовал в боевых действиях на Украине, в Хорватии, и под Ораниенбаумом. Был уничтожен во время наступления войск Ленинградского фронта под Нарвой.

Немецкое агентство DPA провело расследование, и смогло опровергнуть слухи о родстве Олафа Шольца с эсэсовским командиром. Выяснилось, что у группенфюрера фон Шольца не было детей.

Кем был украинский дедушка министра финансов Канады

В 2017 году стало известно, что дед министра иностранных дел Канады Христя Фриланд был украинским коллаборационистом. Как сообщает Ottawa Citizen, Михайло Хомяк был образованным человеком, писал в украинскую националистическую газету «Дело». При нацистах в 1940 году он получил пост главного редактора газеты «Краковские вести», в которой публиковалась нацистская пропаганда на украинском языке. Она издавалась в Вене. Хомяк возглавлял газету до ее конца в 1945 году, а после эмигрировал в Канаду.

В МИД Канады категорически отвергли эти заявления как «российскую пропаганду». Однако местные СМИ обнаружили архивную запись, которая подтвердила прошлое Михаила Хомяка. Позже в The Globe and Mail подтвердили, что Фриланд «больше 20 лет знала о дедушке-нацисте».

Был ли дед-каратель у польского президента Дуды

В июне 2022 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что прокуратура РБ изучает деятельность «деда польского президента» во время Великой Отечественной войны на предмет службы в украинским карательном батальоне. Посколько имя предполагаемого родственника не указывалось, судя по всему, речь шла о якобы двоюродном деде действующего президента Польши Анджея Дуды. В российских и польских соцсетях и некоторых СМИ сообщалось, что предком политика был некий Михаил Дуда — украинский националист, который вступил в 16-летнем возрасте в ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), а в 1939 году учился в Третьем Рейхе диверсионно-террористическому делу.

В 1941 году этот Михаил Дуда поступил на службу в карательный батальон абвера «Роланд» и в его составе принимал участие в зверствах и уничтожении мирного населения на территории Белоруссии. В 1942 году якобы в составе Украинской повстанческой армии (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Дуда совершал преступления в Галиции и на Волыни. Погиб Дуда в 1950 году, когда его в составе группы боевиков УПА забросили под Ивано-Франковск, где он совершил самоубийство, не желая сдаваться чекистам.

Кто из миллиардеров в Европе связан с Третьим рейхом

К числу богатых европейских родов, в прошлом находили связи с нацизмом, относятся Рейманы которые создали популярный бренд сладостей Krispy Kreme. Состояние семьи оценивается в €33 млрд. Агентство Bild сообщило, что отец и сын (оба Альберты) были членами НСДАП.

В 2000 году в связях с нацистской Германией признался основатель IKEA Ингвар Кампрад (его состояние на момент смерти в 2018 году достигало $58,7 млрд). В 1943 году он был одним из лидеров шведских ультраправых. Кампрад откровенно признался, что до этого не раскрывал секрета, чтобы не навредить своему бизнесу.

Как отмечает Forbes, сейчас самой богатой женщиной в мире является Франсуаза Беттанкур Мейерс, чье состояние достигает $53,3 млрд. Большая часть из них — доля в косметической компании L’Oreal. Основатель компании, дедушка Мейерс — француз Эжен Шуллер, антисемит и член ультраправой группировки «кагуляров». После разгрома Франции с 1940 по 1943 года он был крупным поставщиком краски ВМС Германии, его доходы выросли вдесятеро.