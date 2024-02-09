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Американский сенатор восхитился интервью Путина Карлсону

Американский сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс назвал потрясающим интервью президента России Владимира Путина телеведущему из США Такеру Карлсону. Lenta.ru

"Только что посмотрел это. Потрясающе", - написал законодатель в X, прикрепив к сообщению ссылку на интервью. ТАСС

Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 января. В ходе беседы российский президент заявил журналисту, что американские аналитические организации и эксперты, занимавшиеся Советским Союзом со времен холодной войны, убеждали руководство США создать на территории России квазигосударственные образования и подчинить их себе. Он выразил мнение, что единственная цель Запада — ликвидировать Россию в ее нынешнем виде. Интервью Карлсона с Путиным набрало в соцсети X более 100 млн просмотров за 13 часов. Газета.Ru

Американский сенатор восхитился интервью Путина Карлсону
© РИА Новости
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