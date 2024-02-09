Нетаньяху поручил военным готовить план эвакуации населения в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным готовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов радикального движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия премьера.
"Невозможно достичь цели войны по уничтожению ХАМАС, оставив четыре батальона ХАМАС в Рафахе. С другой стороны, очевидно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зон боевых действий. Именно поэтому премьер-министр поручил ЦАХАЛ и службам безопасности представить кабинету министров двойной план: как эвакуации населения, так и ликвидации батальонов [ХАМАС]", - говорится в сообщении.
8 февраля заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты не видят пока адекватных действий со стороны Израиля при планировании военной операции в Рафахе и не поддерживают ее без учета потребностей мирных палестинцев. По его словам, проведение такой операции без серьезного планирования в районе, где "находится миллион человек, было бы катастрофой". Дипломат добавил, что Израилю необходимо учитывать потребности мирных жителей и должна сохраняться возможность доставки гуманитарных грузов нуждающимся.
Нетаньяху 7 февраля заявил, что израильские военные получили приказ готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее выражал беспокойство по поводу планов расширить масштаб военной операции в Газе на приграничный Рафах, где нашли убежище сотни тысяч палестинцев. По его словам, это может привести к усугублению гуманитарной ситуации в анклаве.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве. Столкновения происходят также и на Западном берегу реки Иордан.