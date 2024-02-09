Финляндия может ужесточить условия для получения гражданства
МВД Финляндии подготовило законопроект об ужесточении условий для получения гражданства. Так, срок необходимого проживания в стране для получения паспорта увеличат с пяти до восьми лет.
При этом за эти восемь лет заявитель сможет провести вне Финляндии не более года, а в последний год перед обращением за гражданством — трех месяцев. Финские власти хотят, чтобы новые потенциальные граждане таким образом лучше интегрировались в общество. Кроме того, для тех, кто запрашивает международную защиту, срок будет отсчитываться с момента получения вида на жительство, а не с даты подачи заявления на убежище, как сейчас.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Финляндии не хотят диалога с Россией о состоянии границы и намеренно уклоняются от обсуждения вопроса на уровне пограничных служб. Дипломат также отметила, что ответственность за закрытие сообщения между странами полностью лежит на финских властях.