Финляндия может ужесточить условия для получения гражданства

При этом за эти восемь лет заявитель сможет провести вне Финляндии не более года, а в последний год перед обращением за гражданством — трех месяцев. Финские власти хотят, чтобы новые потенциальные граждане таким образом лучше интегрировались в общество. Кроме того, для тех, кто запрашивает международную защиту, срок будет отсчитываться с момента получения вида на жительство, а не с даты подачи заявления на убежище, как сейчас.