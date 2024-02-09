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Пока вы не уснули: кандидаты от демократов на место Байдена и поворотный момент для рубля

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В США назвали кандидата в президенты от демократов вместо Байдена

EPA/TACC

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами, ранее объявивший о выходе из президентской гонки, считает, что Джо Байден не сможет быть кандидатом на выборах от Демократической партии США на фоне завершения расследования по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

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Эксперты предупредили о поворотном моменте для рубля на следующей неделе

На предстоящей неделе наступит поворотный момент для национальной валюты России. Об этом сообщает Life со ссылкой на экспертов. В BitRiver напомнили о том, что 13 февраля ожидается публикация данных об инфляции в США за январь. Они отразятся на динамике доллара и нефти, а значит, и на рубле, отметили в компании. Там также подчеркнули, что в России аналогичные данные ожидаются 14 февраля, а 15 февраля Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликует ежемесячный нефтяной отчет.

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Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины генералу Валерию Залужному звание Героя Украины и орден «Золотая звезда». Об этом сообщает URA.RU. Также звания Героя Украины и «Золотой звезды» удостоился руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

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Маск согласился с Путиным в вопросе использования США доллара

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с утверждением президента России Владимира Путина о том, что США используют доллар как инструмент оружия и давления. Такое мнение он высказал в соцсети X, комментируя интервью российского лидера.

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Песков заявил, что Кремль заранее не знал о вопросах Карлсона Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский журналист Такер Карлсон не присылал заранее вопросы Владимиру Путину для интервью.

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Эксперты поделились прогнозами по ключевой ставке в феврале

Многие аналитики прогнозируют сохранение Советом директоров Банка России ключевой ставки на уровне 16% на предстоящем заседании. Об этом сообщают «Известия». Напомним, что заседание пройдет 16 февраля.

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Защита Треповой* обжаловала приговор

Защита осужденной на 27 лет за взрыв в кафе в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой (внесена в список экстремистов и террористов в России) подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом «Комсомольской правде» заявил ее адвокат Даниил Берман.

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Стоимость ремонта по ОСАГО рассчитают по новым справочникам

В России приступили к публичной проверке сведений о стоимости запасных частей и нормо-часа работ, которые должны использоваться при расчете цены восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО. На сайте Российского Союза Автостраховщиков (РСА) разместили проекты актуализированных справочников.

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В РУСАДА оценили легитимность участия Валиевой в ледовых шоу

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) оценили легитимность участия фигуристки Камилы Валиевой в ледовых шоу во время дисквалификации. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В организации отметили, что спортсменке нельзя тренировать других фигуристов, а также давать им советы по технике и питанию.

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Волки в Чернобыле выработали устойчивость к раку

Американские ученые пришли к выводу, что волки, живущие в свободной от людей Чернобыльской зоне отчуждения, под влиянием радиации получили устойчивость к раку, которая может помочь людям в борьбе с этой болезнью, пишет Naked-science.

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