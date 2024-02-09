Шольц опубликовал фото со своим «двойником» из США
Канцлер Германии Олаф Шольц публиковал фото вместе с похожим на него сенатором-демократом Крисом Кунсом, назвав его своим двойником.
Снимок появился в аккаунте немецкого политика в соцсети X.
«Рад снова увидеть своего двойника — Криса Кунса!» — написал канцлер.
Соцсети
На фото, опубликованном Олафом Шольцем, он и американский политик улыбаются в камеру, стоя рядом.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал в соцсети фото с повязкой на глазу и царапинами на лице после полученной им травмы во время занятий спортом. При этом канцлер поблагодарил всех за пожелания скорейшего выздоровления и заверил, что в реальности все выглядит лучше, чем на фото.
Рамблер: главные новости