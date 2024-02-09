Шольц опубликовал фото со своим «двойником»

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал в соцсети фото с повязкой на глазу и царапинами на лице после полученной им травмы во время занятий спортом. При этом канцлер поблагодарил всех за пожелания скорейшего выздоровления и заверил, что в реальности все выглядит лучше, чем на фото.