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Шольц опубликовал фото со своим «двойником» из США

Канцлер Германии Олаф Шольц публиковал фото вместе с похожим на него сенатором-демократом Крисом Кунсом, назвав его своим двойником.

Шольц опубликовал фото со своим «двойником»
© globallookpress.com

Снимок появился в аккаунте немецкого политика в соцсети X.

«Рад снова увидеть своего двойника — Криса Кунса!» — написал канцлер.

Соцсети

На фото, опубликованном Олафом Шольцем, он и американский политик улыбаются в камеру, стоя рядом.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал в соцсети фото с повязкой на глазу и царапинами на лице после полученной им травмы во время занятий спортом. При этом канцлер поблагодарил всех за пожелания скорейшего выздоровления и заверил, что в реальности все выглядит лучше, чем на фото.

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