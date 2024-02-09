Asia Times: США ожидают два сценария развязки украинского конфликта

Власти Соединённых Штатов столкнутся с двумя сценариями развязки украинского конфликта. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен.

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«Байдену, возможно, придётся столкнуться либо с распадом Украины, поскольку она потерпит поражение, либо с заменой власти в Киеве, на дружественную Москве», — приводит РИА Новости заявление.

Брайен призвал западные страны попытаться найти выход из конфликта, так как передача оружия Киеву может не сработать, если некому будет его использовать.