Маск сделал второй репост интервью Путина Карлсону

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск во второй раз опубликовал на своей странице в социальной сети X интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным.

В своем посте он также рассказал пользователям сети, как можно посмотреть этот видеоролик на большом экране.

— Любое видео в X легко можно посмотреть на экране телевизора, используя AirPlay (беспроводную технологию Apple — прим. «ВМ»). Нажмите на иконку справа снизу, — подписал публикацию Маск.

В ночь с 8 на 9 февраля было опубликовано интервью Карлсона с российским лидером. В ходе беседы обсуждались такие темы, как конфликт на Украине, история страны и отношения с Западом. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, как интервью может повлиять на текущие мировые события и взаимоотношения западных стран и России.