В ЕС высказались об интервью Путина Карлсону

В Еврокомиссии не услышали ничего нового в интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявила представитель европейской внешнеполитической службы Набила Массрали, сообщает РИА Новости.

«Мы не увидели ничего нового в интервью Путина», — высказалась она.

По словам Массрали, интервью российского лидера состояло из «старых ложных утверждений» и враждебных комментариев по отношению к Западу.

Она сожалеет, что социальная сеть X предоставила свою платформу для его трансляции.