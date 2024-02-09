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В Сербии ответили на слова Путина об уничтожении Западом международного права

Президент России Владимир Путин в беседе с американским телеведущим Такером Карлсоном раскрыл правду о том, что Запад уничтожил международное право, начав бомбардировки Югославии в 1999 году. Об этом заявил бывший глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин, его цитирует РИА Новости.

В Сербии ответили на слова Путина об уничтожении Западом международного права
© Lenta.ru

«Президент Путин показал, почему на Западе запрещают то, что он говорит. Правда, которую он храбро защищает, не может быть опровергнута, только запрещена. Президент Путин и в этом интервью защитил Россию, а также напомнил, кто и когда уничтожил международное право», — ответил экс-разведчик на просьбу агентства прокомментировать слова российского президента.

Интервью Путина Карлсону появилось на сайте американского журналиста в ночь на пятницу, 9 февраля. Кремль позже опубликовал полный текст беседы на русском языке.

В беседе с журналистом Путин также рассказал, что американские аналитики убеждали руководство США разделить Россию на несколько государств.

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