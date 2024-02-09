В Сербии ответили на слова Путина об уничтожении Западом международного права

«Президент Путин показал, почему на Западе запрещают то, что он говорит. Правда, которую он храбро защищает, не может быть опровергнута, только запрещена. Президент Путин и в этом интервью защитил Россию, а также напомнил, кто и когда уничтожил международное право», — ответил экс-разведчик на просьбу агентства прокомментировать слова российского президента.