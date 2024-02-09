Узбекистан решил расширить сотрудничество с Конгрессом США

Парламент Узбекистана решил усилить связи с Конгрессом США в рамках специального кокуса по среднеазиатской республике, зарегистрированного в 2018 году в палате представителей. Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает РИА Новости.

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Делегация совершила визит в США и провела переговоры об «укреплении взаимодействия парламентов двух стран и привлечения в деятельность кокуса членов других комитетов палаты представителей Конгресса США».

Кроме того, стороны обсудили возможности обмена опытом между профильными комитетами и аппаратами законодательных органов двух стран.