Полиция Молдавии рассказала о расследовании поджога центра НАТО

Полиция Молдавии рассказала о проведении расследования поджога информационного центра НАТО в Кишиневе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

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«В контексте пожара, вспыхнувшего вчера вечером в Центре информации и документации по НАТО в Республике Молдавия, мы уточняем, что полиция рассматривает версию пожара с намерением», — заявлено в сообщении.

Служба сообщила, что с появлением дополнительной информации будут переданы уточнения, и посоветовала СМИ получать информацию из безопасных и официальных источников в полиции во избежание дезинформации.