Молдавия приступила к первому этапу процесса вступления в ЕС

Молдавия приступила к первому этапу технической работы по присоединению к ЕС, заявила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов по итогам своего визита в Брюссель.

По ее словам, 7 февраля Молдавия вступила в первый этап технической работы по присоединению к ЕС, передает ТАСС. Герасимов добавила, что этот этап представляет собой оценку национального законодательства в сравнении с законодательством ЕС.

По ее словам, в конце февраля делегация правительства Молдавии отправится в Брюссель для первого анализа законодательства республики. Она добавила, что от успехов республики в области юстиции зависит скорость сближения с ЕС.