Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону позволило прорвать западную информационную блокаду, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По мнению политика, международной аудитории необходимо получать информацию об украинском конфликте из разных источников, поскольку, «если слушать только НАТО, то это приведет к третьей мировой войне», передает ТАСС. Он подчеркнул, что на Западе только и делают, что призывают к безудержной помощи Украине любой ценой.

«Очевидно, что Киев не может победить. Поэтому это интервью так важно», – отметил Филиппо.

Продолжительность интервью – более двух часов – позволила глубоко раскрыть затронутые проблемы, добавил он. Филиппо отметил, что Путин конкретно и ясно отвечал за все вопросы, его было интересно слушать.

Политик также осудил кампанию, развернувшуюся против Карлсона в западной прессе из-за интервью с Путиным, напомнив, что журналист обращался с аналогичной просьбой и к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«На Западе мы наблюдаем агрессивный подход к информации, допускающий лишь свои собственные тезисы – нарратив НАТО и войны. Западные СМИ претендуют на монополию в освещении этого конфликта и политики России в целом. Но они не могут не знать, что проиграют, поскольку у Карлсона огромная аудитория», – подчеркнул он.