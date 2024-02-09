«Говорит без бумажек»: пользователи соцсетей об интервью Путина Карлсону

Бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал в соцсети X видеозапись своего интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

В комментариях пользователи сравнивали Путина с главой США Джо Байденом и назвали российского президента джентльменом.

«Владимир Путин в течение 30 минут, подробно и без бумажек, излагал историю России и Украины за последние тысячу лет. Джо Байден не помнит, когда умер его сын. Боже, помоги нам всем», — написал протрамповский блогер Винс Лэнгман.

«Возможно, он и не хороший парень, но Путин в тысячу раз честнее, чем 99 процентов американских политиков», — заявил @mazemoore.

«На самом деле я не думаю, что в новейшей истории был президент США, который был бы настолько проницательным. Теперь я знаю, почему США не хотели, чтобы это интервью состоялось», — добавил @stackBTCcheese.

«После всего этого, кто-то еще хочет отправлять деньги на Украину?» — написал @bcr8tev.

@therealripsen отметил, что Путин — джентльмен и стратегически мыслящий человек.

«Он мог бы так много рассказать о прошлых президентах в деталях. Но он выбрал благородный подход», — подчеркнул он.

В интервью Карлсону Путин рассказал о разговоре с экс-президентом США Биллом Клинтоном, состоявшемся в начале 2000-х. Путин спросил у Клинтона, возможно ли вступление России в НАТО. Клинтон назвал идею интересной, но после обсуждения со своей командой заявил, что сейчас это невозможно.