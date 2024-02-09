Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не знала о нацистском прошло своего дедушки Вальдемара Бербока (1913-2016). Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на заявление МИД ФРГ. Газета.Ru

"[Содержание] документов было неизвестно министру", - так ответили в МИД ФРГ в ответ на вопрос издания, знала ли Бербок, что ее дед в конце 20-х - начале 30-х годов XX века не только был офицером Вермахта, но и, возможно, "убежденным национал-социалистом по зову сердца". При этом издание поясняет, что такие характеристики "почти всегда" содержали подобные формулировки, поэтому ответить на вопрос о его реальном отношении к национал-социализму не представляется возможным. ТАСС