Стала известна реакция папы римского на интервью Путина Карлсону

Папа римский Франциск посмотрел интервью президента России Владимира Путина экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону, заявил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который лично разговаривал с понтификом. По его словам, папа римский поддержал позицию российского лидера о готовности к переговорам по конфликту на Украине.

Папа Франциск смотрел интервью, он приветствует позицию Владимира Путина о готовности к переговорам и понимает всю обеспокоенность российского лидера о безопасности страны. Папа призывает Запад услышать слова Путина и начать переговоры с Россией без каких-либо условий, все условия должны быть обсуждены уже за столом переговоров, — сообщил Севастьянов.

Он подчеркнул, что понтифик увидел в высказываниях Путина желание построить общий безопасный мир. Кроме этого, по словам Севастьянова, папа римский отметил, что готов предоставить инфраструктуру Ватикана для переговоров между Москвой и Киевом.