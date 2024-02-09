Обзор иноСМИ: «сенсационное» заявление Путина и «мрачный сценарий» для Шольца
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«Сенсационное» заявление Путина о Джонсоне
Президент РФ Владимир Путин сенсационно заявил, что Россия и Украина могли подписать мирный договор 18 месяцев назад, но экс-премьер Британии Борис Джонсон сорвал это соглашение, пишет Daily Mail. По словам Путина, Джонсон отговорил украинские власти от подписания документа.
На переговорах, проходивших в Стамбуле, Украина была готова подписать соглашение, но отступила под давлением Джонсона, который сказал, что «лучше воевать с Россией». По условиям соглашения Украина отказалась бы от своих планов по вступлению в НАТО и приняла бы нейтралитет. Сам Джонсон отрицал, что как-либо давил на Киев, подчеркивает Daily Mail.
«Трамп уже вернулся, Америка бросила Украину»
Во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся - как минимум с точки зрения политики США в отношении украинского кризиса, «худшего стратегического кошмара Европы», пишет Politico. Визит Шольца пришелся именно на тот момент, когда республиканцы в Конгрессе, действуя по указанию Трампа, блокируют военную помощь Киеву.
Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые опасаются, что теперь они «окажутся на крючке» в качестве главного помощника Украины - роль, которой они никогда не хотели. По словам источника Politico в правительстве Германии, Шольц и президент США Джо Байден, имеющие доверительные отношения, 9 февраля встретятся один на один в Белом доме. Встреча продлится примерно час, ожидается, что Шольц поинтересуется, каковы шансы на поддержку Украины Конгрессом. Скорее всего, ответ не обрадует немецкого лидера, подчеркивает Politico.
Японский политик: «Нет причин поддерживать Украину»
Кадзухиро Харагути, бывший министр внутренних дел и коммуникаций Японии и лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии, заявил, что у Токио нет причин враждебно относиться к России. Как пишет Sankei Shimbun, Харагути считает, что у Японии также нет причин поддерживать Украину. С точки зрения истории не может быть такого представления, в котором «Россия - плохая, а Украина - хорошая», отметил политик.
Харагути подчеркнул, что у России и Японии долгая история дружбы, и японцы не должны допустить, чтобы эта дружба угасла за столь короткое время. Комментируя помощь ЕС Украине, политик задался вопросом, не оказались ли деньги «в карманах коррумпированных бюрократов и политиков в коррумпированном правительстве». Как отметил Харагути, если вы передаете оружие коррумпированному правительству, оно будет обязательно перепродано.
Польше предрекли роль буфера между Россией и Германией
Берлин «безвозвратно утратил свое имперское положение, но он по-прежнему является и, безусловно, останется местечковой державой», пишет Myśl Polska. По версии издания, Германия должна присоединиться к проектам кого-то более сильного и выбор тут стоит между Россией и США.
Если Кремль окажется достаточно решительным и не откажется от своих амбиций на варшавском направлении, Польша станет буферным государством, считает Myśl Polska. Издание подчеркивает, что Польша в качестве буфера и «своего рода серой зоны» необходима как России, так и Германии.
«Российский газ возвращается в Чехию: его не остановить»
Более половины всего газа, импортированного Чехией в декабре 2023 года, поступило в страну из России, пишет Seznam zprávy. В Минпромторге страны заявляют, что это «рыночные процессы, с которыми ничего нельзя сделать».
Иржи Гавор из Ассоциации независимых поставщиков энергии подчеркнул, что никаких санкций в отношении российского газа не вводилось. Австрия, Словакия и Венгрия продолжают покупать газ у России, а Чехия, в свою очередь, получает топливо из этих стран. Эксперт подчеркнул, что правовой базы для прекращения импорта из стран ЕС не существует. Банковский аналитик Иржи Поур добавил, что газ из России, безусловно, дешевле.