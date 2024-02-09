Обзор иноСМИ: «сенсационное» заявление Путина и «мрачный сценарий» для Шольца

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«Сенсационное» заявление Путина о Джонсоне

Президент РФ Владимир Путин сенсационно заявил, что Россия и Украина могли подписать мирный договор 18 месяцев назад, но экс-премьер Британии Борис Джонсон сорвал это соглашение, пишет Daily Mail. По словам Путина, Джонсон отговорил украинские власти от подписания документа.

На переговорах, проходивших в Стамбуле, Украина была готова подписать соглашение, но отступила под давлением Джонсона, который сказал, что «лучше воевать с Россией». По условиям соглашения Украина отказалась бы от своих планов по вступлению в НАТО и приняла бы нейтралитет. Сам Джонсон отрицал, что как-либо давил на Киев, подчеркивает Daily Mail.

«Трамп уже вернулся, Америка бросила Украину»

Во время визита в Вашингтон на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, обнаружит, что Дональд Трамп уже вернулся - как минимум с точки зрения политики США в отношении украинского кризиса, «худшего стратегического кошмара Европы», пишет Politico. Визит Шольца пришелся именно на тот момент, когда республиканцы в Конгрессе, действуя по указанию Трампа, блокируют военную помощь Киеву.

Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые опасаются, что теперь они «окажутся на крючке» в качестве главного помощника Украины - роль, которой они никогда не хотели. По словам источника Politico в правительстве Германии, Шольц и президент США Джо Байден, имеющие доверительные отношения, 9 февраля встретятся один на один в Белом доме. Встреча продлится примерно час, ожидается, что Шольц поинтересуется, каковы шансы на поддержку Украины Конгрессом. Скорее всего, ответ не обрадует немецкого лидера, подчеркивает Politico.

Японский политик: «Нет причин поддерживать Украину»

Кадзухиро Харагути, бывший министр внутренних дел и коммуникаций Японии и лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии, заявил, что у Токио нет причин враждебно относиться к России. Как пишет Sankei Shimbun, Харагути считает, что у Японии также нет причин поддерживать Украину. С точки зрения истории не может быть такого представления, в котором «Россия - плохая, а Украина - хорошая», отметил политик.

Харагути подчеркнул, что у России и Японии долгая история дружбы, и японцы не должны допустить, чтобы эта дружба угасла за столь короткое время. Комментируя помощь ЕС Украине, политик задался вопросом, не оказались ли деньги «в карманах коррумпированных бюрократов и политиков в коррумпированном правительстве». Как отметил Харагути, если вы передаете оружие коррумпированному правительству, оно будет обязательно перепродано.

Польше предрекли роль буфера между Россией и Германией

Берлин «безвозвратно утратил свое имперское положение, но он по-прежнему является и, безусловно, останется местечковой державой», пишет Myśl Polska. По версии издания, Германия должна присоединиться к проектам кого-то более сильного и выбор тут стоит между Россией и США.

Если Кремль окажется достаточно решительным и не откажется от своих амбиций на варшавском направлении, Польша станет буферным государством, считает Myśl Polska. Издание подчеркивает, что Польша в качестве буфера и «своего рода серой зоны» необходима как России, так и Германии.

«Российский газ возвращается в Чехию: его не остановить»

Более половины всего газа, импортированного Чехией в декабре 2023 года, поступило в страну из России, пишет Seznam zprávy. В Минпромторге страны заявляют, что это «рыночные процессы, с которыми ничего нельзя сделать».