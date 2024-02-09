Предложение депутата сообщать о критике правящей партии вызвало гнев молдаван

Депутат правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (PAS) Раду Мариан призвал граждан написать ему о «лжи и обвинениях» в адрес партии и президента, которые они слышат. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

Мариан заявил, что в PAS «придумают больше материалов для борьбы» с такой информацией.

«Нам нужен ваш вклад. Пожалуйста, напишите в комментариях/личке наиболее часто слышимую ложь/страхи/слухи/обвинения, которые вы слышали в своем городе/сообществе о правительстве PAS и президенте страны за последние три месяца», — предложил депутат своим подписчикам.

Инициативу Мариана раскритиковали многие пользователи.

«Ребята, вы действительно хотите создать общество стукачей? Превратить любую критику в ваш адрес в дезинформацию/ложь/слухи?» — написал один из его подписчиков.

«Езжайте на троллейбусе по Кишиневу и вы услышите столько, сколько хотите», — предложила другая пользовательница.

«Мы живем в демократическом обществе или остались в коммунизме и тоталитаризме?» —спросил еще один подписчик.

Осенью 2023-го экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителям страны начали приходить повестки в территориальные военные центры, и потребовал разъяснений от Минобороны.