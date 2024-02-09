Американский бизнесмен Вивек Рамасвами, ранее объявивший о выходе из президентской гонки, считает, что Джо Байден не сможет быть кандидатом на выборах от Демократической партии США на фоне завершения расследования по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. RT на русском

"Байден не будет кандидатом от демократов. Готовьтесь к Мишель Обаме", - написал политик в соцсети X (ранее Twitter). Также он разместил фрагмент интервью телеканалу Fox News, в ходе которого подтвердил свою мысль. "Байден не будет кандидатом. Я говорил об этом в прошлом году, но люди говорили мне, что я конспиролог, а теперь это становится все очевиднее", - отметил Рамасвами. ТАСС