В США назвали кандидата в президенты США от демократов вместо Байдена
Американский бизнесмен Вивек Рамасвами, ранее объявивший о выходе из президентской гонки, считает, что Джо Байден не сможет быть кандидатом на выборах от Демократической партии США на фоне завершения расследования по делу о ненадлежащем хранении секретных документов. RT на русском
"Байден не будет кандидатом от демократов. Готовьтесь к Мишель Обаме", - написал политик в соцсети X (ранее Twitter). Также он разместил фрагмент интервью телеканалу Fox News, в ходе которого подтвердил свою мысль. "Байден не будет кандидатом. Я говорил об этом в прошлом году, но люди говорили мне, что я конспиролог, а теперь это становится все очевиднее", - отметил Рамасвами. ТАСС
До этого Байден заявил, что является самым подготовленным человеком в стране для поста главы государства. Американскому лидеру один из журналистов задал вопрос, почему именно он должен быть кандидатом от демократов на высший государственный пост в США. Байден ответил, что он «самый квалифицированный человек в этой стране, чтобы быть президентом и закончить работу, которую начал». Газета.Ru