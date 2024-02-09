Масочный режим снова вводят в Казахстане
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление об обязательном использовании медицинских масок в медорганизациях. В документе также рекомендуется их ношение в местах массового скопления людей.
Об этом сообщает nur.kz.
Постановление вступило в силу с 8 февраля.
Отмечается, что меры, указанные в постановлении главного санврача, принимаются для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём (корь, COVID-19, грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции).
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями следует носить маски.