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Масочный режим снова вводят в Казахстане

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление об обязательном использовании медицинских масок в медорганизациях. В документе также рекомендуется их ношение в местах массового скопления людей.

Масочный режим снова вводят в Казахстане
© RT на русском

Об этом сообщает nur.kz.

Постановление вступило в силу с 8 февраля.

Отмечается, что меры, указанные в постановлении главного санврача, принимаются для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём (корь, COVID-19, грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции).

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в период подъёма заболеваемости респираторными инфекциями следует носить маски.

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Михаил Мурашко
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