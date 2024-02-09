«Информационная бомба»: мировые СМИ об интервью Путина Такеру Карлсону

Минувшей ночью американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью, которое ему дал президент России Владимир Путин. К утру число просмотров в соцсети X превысило 60 млн. Смотрели его и представители западных СМИ — рассказываем, как они отреагировали на заявления российского лидера.

Американская The Wall Street Journal отметила, что интервью вышло в поворотное время, когда помощь Украине остановилась из-за политического тупика в Конгрессе США. В то же время Вооруженные силы РФ продолжают наступать на украинские войска, которые испытывают недостаток боеприпасов и вооружений.

Испанская El Pais также считает, что выбор времени для взрыва «информационной бомбы» был не случаен. Визит Карлсона в Москву состоялся, когда «боевые действия на Украине зашли в тупик», а в Республиканской партии растет раскол по поводу Путина, спецоперации и помощи Украине.

Американское радио National Public Radio подчеркнуло, что Путин доминировал в разговоре, который продолжался более двух часов, «утверждая, что право России на восточную Украину уходит корнями в несколько веков».

Британская газета The Times считает, что для Путина интервью стало возможностью подточить президентскую кампанию 81-летнего президента США Джо Байдена. Американский лидер все еще решительно поддерживает Киев, что контрастирует с растущим скептицизмом среди представителей Республиканской партии, которые склоняются к прекращению помощи Украине.

Американская The New York Times отметила, что Путин был прямолинеен в своем представлении завершения конфликта на Украине. Президент РФ объяснил, что СВО закончится не военной победой, а соглашением с Западом.

Журнал Rolling Stone считает, что в интервью Путин продемонстрировал, с какой легкостью может «одержать верх над одним из самых известных представителей американских СМИ».

«Путин едва ли вспотел, мало давал слабину, когда ему задавали прямые вопросы, и, кажется, контролировал тональность и темп беседы с самого начала. Он чувствовал себя <…> комфортно», — пишет автор американского издания.

Британская Financial Times обратила внимание на комментарии Путина к ситуации с 32-летним журналистом WSJ Эваном Гершковичем. По мнению журналистов, это самое явное изложение российских условий по его освобождению на сегодняшний день.

Немецкая газета Handelsblatt считает, что интервью говорит о намерении экс-президента США Дональда Трампа, сторонником которого является Карлсон, бросить вызов Байдену. По мнению политических обозревателей, шум в СМИ вокруг интервью можно рассматривать как усиление информационной борьбы перед выборами в США.