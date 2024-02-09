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Неизвестный в Грузии открыл стрельбу на рынке

На рынке в грузинском городе Рустави произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Грузии.

В ведомстве уточнили, что несколько выстрелов произвел мужчина 1988 года рождения. Подчеркивается, что среди погибших числится дядя обвиняемого, который работал на рынке.

«Ранен один человек — двоюродный брат обвиняемого», — заявили в МВД.

Город Рустави находится в 40 км от Тбилиси.

6 февраля в Стамбуле произошло нападение на церковь Святой Марии. Двое неизвестных в масках открыли огонь по прихожанам во время молитвы. В результате инцидента погиб один человек - гражданин Турции 1972 года рождения. Также ранения получили пять человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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