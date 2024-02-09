«Мясник в деле»: западные СМИ о новом главе ВСУ Сырском

Главу ВСУ Валерия Залужного отправили в отставку, его место занял генерал-полковник Александр Сырский, бывший командующий Сухопутных войск ВСУ. Западные СМИ рассказали, что альтернатив Сырскому, которого в украинской армии называют «мясником», было немного.

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее военное командное училище и служил в советском артиллерийском корпусе. Его стиль сочетает в себе «иерархический характер, присущий советской военной стратегии, с принципами оперативной гибкости НАТО», отмечает Associated Press. Сырского описывают как «одержимого планированием и железной дисциплиной».

Сам Сырский рассказывал западным СМИ, что спит четыре с половиной часа в сутки и расслабляется, посещая спортзал, рассказало Reuters.

58-летний Сырский вступает в должность в непростое время. Скоро начнется третий год конфликта, моральный дух ВСУ низок, военные сталкиваются с нехваткой боеприпасов и личного состава, а Киев изо всех сил пытается сохранить западную поддержку, подчеркивает AP.

Выбор Сырского в качестве главы ВСУ — не сюрприз, поскольку немногие в украинской армии имеют опыт и навыки, позволяющие занять место Залужного.

И Залужный, и Сырский играли ключевые роли в ВСУ в последние два года, пишет Politico. Однако послужной список Залужного «был запятнан провалом прошлогоднего наступления, которое натолкнулось на хорошо подготовленную оборону русских».

Сырский руководил боевыми действиями ВСУ в районе Артемовска, которые стали самыми продолжительными и подверглись критике из-за высоких потерь, понесенных украинскими войсками. Еще раньше, в 2014 году, он командовал наземными операциями ВСУ в Донбассе.