Пока вы спали: обращение России к ООН и критика действий Израиля Байденом

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Россия обратилась к ООН с призывом по поводу косовских сербов

Россия обратила внимание стран Совета Безопасности ООН на проблему сербов в Косове, сообщает ТАСС.

Российская сторона призвала мировое сообщество принять срочные меры по защите косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Также Россия хочет добиться отмены дискриминационных мер в отношении сербов в Косове.

Полянский добавил, что у России есть вопросы по поводу действий Приштины. Обсудить их планируют в апреле на заседании Совбеза по деятельности Миссии ООН по делам временной администрации в Косово.

В США заявили, что Байден не достоин быть президентом США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон высказал свое мнение по поводу нахождения Байдена на посту президента США, сообщает ТАСС.

По словам республиканца от штата Луизиана, нынешний американский лидер не достоин возглавлять Соединенные Штаты.

Свое мнение Майк Джонсон обозначил по итогам пресс-конференции Байдена, на которой последний рьяно отрицал наличие у него проблем с памятью.

«Он не достоин быть президентом», - написал Джонсон на своей странице в X (ранее Twitter).

Байден раскритиковал ответ Израиля в Газе на вылазку ХАМАС

Президент США Джо Байден не одобрил действия израильских властей на атаку радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщает ТАСС.

Глава США сделал такое заявление в ходе ответов на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я считаю, что ответные действия в Газе, в секторе Газа, были чрезмерными", - заявил он.

По словам Байдена, он добивается того, чтобы можно было доставить как можно больше гуманитарной помощи в Газу, а также он настоял на прекращении огня и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников.

Помимо этого, американский президент высказал надежду на новую паузу в боевых действиях в палестинском анклаве.

Ким Чен ЫН выразил готовность оккупировать Южную Корею при необходимости

Лидер КНДР сделал заявление по поводу соседней страны, сообщает ТАСС.

На мероприятии по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии Ким Чен Ын обозначил отношение к Южной Корее и назвал страну неизменным главным врагом.

Также в ходе речи он отметил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей обеспечения собственной безопасности, КНДР будет готова оккупировать Республику Корея.

Годом ранее, глава КНДР сделал заявление, что эти две страны окончательно стали друг для друга враждебными государствами.

Текст интервью Путина Такеру Карлсону опубликовали на сайте Кремля

Нашумевшее интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону появилось на сайте Кремля, сообщает ТАСС.

При этом все вопросы и ответы, которые до этого разместил на своем сайте Карлсон, доступны читателям на русском языке.

Само интервью заняло чуть больше двух часов, в ходе которого президент РФ дал ответы на 60 вопросов зарубежного журналиста.