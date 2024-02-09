Байден назвал Нетаньяху чужим именем

Президент США Джо Байден ответил на критику об ослаблении его памяти в силу возраста, но тут же оговорился, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем. Об этом сообщает РИА Новости.

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На выступлении Байден согласился ответить на ряд вопросов журналистов, часть из которых затрагивала вопросы по поводу слабеющей памяти президента на фоне его преклонного возраста.

«Моя память в порядке», — заявил президент.

Однако позже, обсуждая вопросы продолжающегося конфликта в секторе Газа, американский глава вновь допустил оговорку, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху другим именем и приписав ему совершенно иную должность.

«Как вам известно, изначально президент Мексики Сиси (политик, вероятно, имел в виду премьера Израиля Нетаньяху) не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь», — сказал Байден.