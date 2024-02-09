Байден провел незапланированное выступление перед журналистами

Президент США Джо Байден провел свое незапланированное выступление. Обращение было посвящено отчету спецпрокурора о ненадлежащем хранении документов. Трансляция выступления велась на официальном сайте Белого дома.

Глава американского государства выразил недовольство той частью отчета, где его назвали "пожилым человеком с проблемами с памятью".

Ранее стало известно, что спецпрокурор США Роберт Хур отказался заводить на Байдена уголовное дело о неосторожном обращении с секретными документами.

В 2023 году выяснилось, что Байден умышленно хранил секретные документы после своего вице-президентства, когда у него был статус частного лица. Тем не менее, спецпрокурор пришел к выводу, что предъявленные доказательства не могут установить вину Байдена.