$91.26+0.1098.35+0.26
Войти в почту

Байден провел незапланированное выступление перед журналистами

Президент США Джо Байден провел свое незапланированное выступление. Обращение было посвящено отчету спецпрокурора о ненадлежащем хранении документов. Трансляция выступления велась на официальном сайте Белого дома.

Байден провел незапланированное выступление перед журналистами
© ТАСС

Глава американского государства выразил недовольство той частью отчета, где его назвали "пожилым человеком с проблемами с памятью".

Ранее стало известно, что спецпрокурор США Роберт Хур отказался заводить на Байдена уголовное дело о неосторожном обращении с секретными документами.

В 2023 году выяснилось, что Байден умышленно хранил секретные документы после своего вице-президентства, когда у него был статус частного лица. Тем не менее, спецпрокурор пришел к выводу, что предъявленные доказательства не могут установить вину Байдена.

Экс-президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал такое решение спецпрокурора, заявив, что Байден слишком стар и не в состоянии руководить страной.

Штаб Трампа раскритиковал решение спецпрокурора не заводить дело против Байдена

В мире
Джозеф Байден
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости