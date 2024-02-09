ООН повысила статус китайского Нового года до "всемирного"

Китайский праздник весны - Новый год по лунному календарю - 22 декабря 2023 года был внесен в список праздников Организации Объединенных Наций. Соответствующую резолюцию приняли на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин также заявила, что праздник Весны - это самый старый и самый важный традиционный праздник в китайской культуре. Это время для воссоединения семей и встречи Нового года. Его празднуют в Китае и во всем мире.

По некоторым приблизительным подсчетам, праздник Весны является государственным праздником почти в 20 странах, и его по-разному отмечает примерно пятая часть человечества. Традиционные мероприятия по случаю праздника Весны проводятся почти в 200 странах и регионах. Этот праздник стал глобальным культурным событием, приносящим радость людям по всему миру.

Праздник для ООН

В соответствии с бюллетенем Секретариата Организации Объединенных Наций об официальных праздниках, Центральным учреждениям и отделениям ООН по всему миру обычно предоставляется 10 праздников в календарном году. Учреждения могут отмечать в общей сложности 10 фиксированных праздников или 9 фиксированных праздников плюс 1 плавающий, в зависимости от обычаев разных стран. Возьмем Центральные учреждения ООН в Нью-Йорке, к примеру, в 2024 году для них установлены следующие официальные выходные: Новый год (1 января), Страстная пятница (29 марта), Ид-аль-Фитр (10 апреля), День поминовения (27 мая), Ид аль-Адха (17 июня), День независимости (4 июля), День труда (2 сентября), День благодарения (28 ноября) и Рождество (25 декабря). Остается один день для плавающего отпуска.

В настоящее время к плавающим выходным, санкционированным ООН, относятся православное Рождество, День Весак, праздник Йом Кипур, День рождения гуру Нанака, а также индуистский, сикхский и джайнский праздник Дивали, Международный день Навруз, День освобождения рабов. Теперь, праздник Весны стал восьмым "плавающим" праздником в рабочем календаре ООН.

Если праздник выпадает на нерабочий день, то этот день отмечается в рабочий день, непосредственно предшествующий или следующий за праздником.

День без рабочих заседаний

С точки зрения планирования расписания работы, включение праздника Весны в список праздников ООН означает, что учреждения и организации ООН будут избегать проведения рабочих заседаний в этот день.

Конечно же, значение включения праздника Весны в список праздников ООН в основном заключается в культурных обменах. Временный поверенный в делах постоянного представительства КНР при ООН Дай Бин заявил, что продвижение Китаем Нового года по лунному календарю в качестве праздника ООН является практически действием по реализации Глобальной цивилизационной инициативы и пропаганде уважения к разнообразию мировых цивилизаций. Праздник Весны символизирует не только воссоединение семей и встречу Нового года, но и несет такие общечеловеческие ценности, как мир, инклюзивность в обществе и гармонию человека с природой. Тот факт, что праздник Весны официально стал праздником ООН в полной мере демонстрирует распространение влияния китайской цивилизации и восточной культуры, что будет способствовать обмену и взаимопониманию между различными цивилизациями в мире и отражать ценность плюралистической и инклюзивной культуры.

Включение праздника Весны в список праздников ООН также демонстрирует взаимное уважение и понимание между восточной и западной цивилизацией. Это является хорошим началом для культурной интеграции между Востоком и Западом.

Для каждого пятого жителя Земли этот день главный в году

Примерно одна пятая населения планеты по-разному отмечает праздник Весны. В Сингапуре, Малайзии, Индонезии установили этот день как государственный праздник в соответствии с местными реалиями. Китайские общины в США, Великобритании, Японии и других странах проводят разнообразные формы празднования, которые привлекают к участию множество местных жителей. Люди ощущают радостную и мирную атмосферу праздника и выражают свои добрые новогодние пожелания.

Во Вьетнаме семидневные каникулы. Вьетнамцы обычно начинают готовиться к Новому году с лунного месяца. Они покупают товары и подношения, делают уборку, наклеивают надписи, посвященные празднику Весны. Без цветов, которые несут удачу и благословение, не обойтись.

В Республике Корея - трехдневные каникулы. Раним утром в первый день первого месяца по лунному календарю корейцы устраивают дома различные ритуалы и проводят поклонение предкам. В отличие от китайских "красных конвертов", корейцы предпочитают использовать белые конверты для дарения новогодних денег.

В Малайзии двухдневные каникулы. На Новый год многие любят "Лаошэн": выкладываются на большой тарелке рыба, мясо, гарнир, приправы и т.д. Люди многократно палочками поднимают продукты с тарелки, произнося при этом пожелания и различные добрые слова, чтобы молиться о процветании в новом году.

В Таиланде благодаря большому количеству китайских экспатриантов, традиционный обычай празднования китайского Нового года сохранился. Уборка, покупка товаров, приготовление новогоднего ужина, посещение Чайна-тауна и храмов - все это способы празднования китайского Нового года. Кроме этого, проходят различные народные гуляния в КНДР, мероприятия, посвященные китайскому Новому году есть в Панаме, новогодний ужин в Окинаве, Япония - основные способы празднования китайского Нового года в каждой стране.

Каждый год Генеральный секретарь ООН выпускает послание по случаю китайского Нового года, в котором он передает праздничные поздравления и наилучшие пожелания Китаю и народам всех стран, отмечающих это событие.

Праздник Весны знаменует начало нового сезона и полон ожиданий людей на обновление всего живого в природе. В контексте растущих между странами взаимных интересов и формирования сообщества единой судьбы в XXI веке мир радушно принимает праздник Весны и с нетерпением раскрывает объятия навстречу лучшему завтра.

Прямая речь

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН (2023 г.):

Для меня большая честь передать китайскому народу самые искренние пожелания в преддверии года Кролика. Я благодарю за усилия китайской стороны по сохранению прочного партнерства с ООН и поддержке международного сотрудничества. Благодаря совместным усилиям международного сообщества мы можем способствовать мирному и устойчивому развитию, и построить лучший мир для всех. Все становится новым с началом нового года. Я желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и счастья!

Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН (2012 г.):