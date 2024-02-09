Карлсон спросил Путина о возможном неожиданном ударе США по России

Американский журналист Такер Карлсон начал диалог с президентом России Владимиром Путиным с вопроса о реальности угрозы неожиданного удара США и НАТО по РФ. Об этом он заявил в опубликованном интервью.

Журналист спросил у президента РФ, почему он считает, что Америка способна на неожиданный удар по России.

В ответ на это Путин пошутил, задав встречный вопрос.

"Дело не в том, что США собирались нанести удар по территориям России. Я не говорил такого. У нас сегодня ток-шоу или серьезный разговор?", - сказал он.

Далее Путин рассказал об истории появления Украины. Он напомнил, что название "Украина" придумали поляки, которые считали окраиной южные территории, входившие в состав Польско-Литовского государства.

Ранее Такер Карлсон прибыл в Москву и записал видеообращение из самого центра столицы. В нем он призвал всех американцев посмотреть интервью с президентом России Владимиром Путиным и решать самим, верить ли позиции российских властей или властей США по украинскому кризису.

Он также отметил, что Белый дом неоднократно мешал ему и его команде отправиться в РФ и поговорить с президентом РФ.

Американские политики относятся к Карлсону неоднозначно. Анонс интервью с воодушевлением восприняли республиканцы. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала его «настоящей журналистикой». С ее словами согласился и член палаты представителей Мэтт Гаетц.

При этом в Белом доме категорично отказались от комментариев.

Интервью также привлекло внимание мировых СМИ: некоторые авторы считают, что это вызовет бурные обсуждения и может разжечь политические разногласия по поводу поддержки Украины внутри США, а другие — что Карлсон просто выполняет «распоряжения Кремля».