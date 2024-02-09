Стало известно об отказе Залужного от должности посла в Британии

Отправленный в отставку бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от должности посла Украины в Великобритании. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на информированный источник.

© Gleb Garanich / Reuters

Отмечается, что Залужный отказался ехать в Британию, так как это гражданская должность. «Залужный, кадровый военный, он не может уйти из армии, пока Украина находится на военном положении», — говорится в материале.