Спикер Джонсон считает, что Байден не подходит для президентства

Майк Джонсон, выслушав выступление американского президента Джо Байдена перед журналистами в Белом доме, заявил, что тот не подходит для работы на посту президента США.

На своей странице в соцсетях Джонсон написал: "Пресс-конференция президента этим вечером еще раз подтвердила в прямом эфире то, что подчеркивается в отчете спецпрокурора. Он не подходит на роль президента". Так глава палаты представителей прокомментировал отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. Отчет содержал вывод о том, что президент страны умышленно хранил дома секретную информацию.

Также спецпрокурор рекомендовал не предъявлять Байдену никаких обвинений, поскольку президент США является "благонамеренным пожилым человеком", правда, "с плохой памятью".

Впрочем, утверждение прокурора о "плохой памяти", возмутили самого Байден, который, выступая в Белом доме, заверил журналистов, что с его памятью "все хорошо" и заявил, что никто в демократической партии не подходит на роль главы государства лучше, чем он.

Он также заявил, что именно у него "больше всего способностей для того, чтобы и дальше работать президентом".