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В Конгрессе обвинили Байдена во лжи насчет нового закона по охране границ

Президент США Джо Байден месяцами лгал о необходимости принятия нового закона об охране границы страны. Такое мнение высказал спикер палаты представителей Майк Джонсон, передает «РИА Новости».

В Конгрессе обвинили Байдена во лжи насчет нового закона по охране границ
© globallookpress.com

Он напомнил, что несколько месяцев «Байден и Белый дом заявляли о необходимости нового закона для действий по границе».

«Это была заведомая ложь, и они все время об этом знали», — уверен Джонсон.

По его мнению, Байден намеренно удерживал границу США, чтобы использовать миграционный кризис в качестве «разменной фишки» против Конгресса. Джонсон назвал эти действия «позорными и опасными».

Ранее стало известно, что законопроект о выделении дополнительный средств в размере свыше 95 миллиардов долларов прошел первое процедурное голосование в Сенате. При этом всю эту сумму планируют направить на помощь Украине и Израилю, на охрану границ ничего из них не пойдет.

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