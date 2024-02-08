В Конгрессе обвинили Байдена во лжи насчет нового закона по охране границ

Президент США Джо Байден месяцами лгал о необходимости принятия нового закона об охране границы страны. Такое мнение высказал спикер палаты представителей Майк Джонсон, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что несколько месяцев «Байден и Белый дом заявляли о необходимости нового закона для действий по границе».

«Это была заведомая ложь, и они все время об этом знали», — уверен Джонсон.

По его мнению, Байден намеренно удерживал границу США, чтобы использовать миграционный кризис в качестве «разменной фишки» против Конгресса. Джонсон назвал эти действия «позорными и опасными».