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РИА Новости: сын нового главкома ВСУ живёт в Сиднее

Старший сын нового главкома ВСУ Александра Сырского Антон живёт в Сиднее.

РИА Новости: сын нового главкома ВСУ живёт в Сиднее
© РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информацию с его страницы во «ВКонтакте».

Отмечается, что Антон Сырский окончил вуз в Сиднее и сейчас проживает там же.

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Кроме того, в агентстве подчеркнули, что посты, которые за последние несколько лет сын нового главкома ВСУ репостил «на стену» были на русском языке.

Ранее Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ.

Позже живущий в России брат Сырского Олег заявил, что не общается с ним.

Также журналист RT Константин Придыбайло рассказал, что Сырский праздновал День России в 2013 году.

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