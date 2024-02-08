В офисе Зеленского назвали причины отставки Залужного

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк у себя в Telegram-канале назвал причины отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Одной из них, по его словам, стала необходимость пересмотра тактики действий.

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Подоляк отметил, что отставка Залужного станет не единственным изменением, поскольку Зеленский «принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ».

«Оно обусловлено необходимостью пересмотра тактики действий, которая не обеспечила должного результата в прошлом году», — написал советник.

Также в качестве причин этой меры Подоляк назвал предотвращение стагнации по линии фронта, поиск новых функциональных и высокотехнологичных решений и запуск процесса реформирования управленческих принципов в армии.