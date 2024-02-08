В офисе Зеленского назвали причины отставки Залужного
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк у себя в Telegram-канале назвал причины отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Одной из них, по его словам, стала необходимость пересмотра тактики действий.
Подоляк отметил, что отставка Залужного станет не единственным изменением, поскольку Зеленский «принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ».
«Оно обусловлено необходимостью пересмотра тактики действий, которая не обеспечила должного результата в прошлом году», — написал советник.
Также в качестве причин этой меры Подоляк назвал предотвращение стагнации по линии фронта, поиск новых функциональных и высокотехнологичных решений и запуск процесса реформирования управленческих принципов в армии.
Ранее стало известно, что Зеленский отправил Залужного в отставку. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.