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В Финляндии заявили, что не разрывали отношения с РФ

Финляндия не разрывала отношения с Россией, реагируя лишь на неконтролируемый поток беженцев. Об этом заявила глава МВД республики Мари Рантанен, передает ТАСС.

В Финляндии заявили, что не разрывали отношения с РФ
© Unsplash

Ранее посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Хельсинки своей политикой полностью разрушили отношения с Москвой. В качестве примера он привел закрытие границы между странами.

Комментируя это, Рантанен заявила, что в проблемах с мигрантами в Финляндии виновата РФ, которая «позволяла людям пересекать границу республики без соответствующих документов».

«Хельсинки ничего не разрушали. Финляндия лишь отреагировала на то, как Россия вела себя на нашей границе. Если в будущем РФ изменит свой подход в этом вопросе, это будет лучшей новостью из всех», — отметила Рантанен.

Напомним, что сегодня власти Финляндии приняли решение продлить закрытие границы с Россией до 14 февраля. Данное ограничение действует с ноября 2023 года, его причиной Хельсинки называют неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.

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