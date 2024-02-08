В Финляндии заявили, что не разрывали отношения с РФ
Финляндия не разрывала отношения с Россией, реагируя лишь на неконтролируемый поток беженцев. Об этом заявила глава МВД республики Мари Рантанен, передает ТАСС.
Ранее посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что Хельсинки своей политикой полностью разрушили отношения с Москвой. В качестве примера он привел закрытие границы между странами.
Комментируя это, Рантанен заявила, что в проблемах с мигрантами в Финляндии виновата РФ, которая «позволяла людям пересекать границу республики без соответствующих документов».
«Хельсинки ничего не разрушали. Финляндия лишь отреагировала на то, как Россия вела себя на нашей границе. Если в будущем РФ изменит свой подход в этом вопросе, это будет лучшей новостью из всех», — отметила Рантанен.
Напомним, что сегодня власти Финляндии приняли решение продлить закрытие границы с Россией до 14 февраля. Данное ограничение действует с ноября 2023 года, его причиной Хельсинки называют неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.