Сийярто назвал подрыв "Северных потоков" терактом

До сих пор не было проведено серьезного расследования диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», что является неприемлемым. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

Ранее прокурор Швеции Матс Юнгквист заявил о прекращении расследования по «Северным потокам», поскольку оно не относится к юрисдикции страны. Его продолжит Германия.

«Прошли сотни дней, а серьезного расследования до сих пор не было. Никаких подробностей до сих пор не огласили. Я считаю, что это неприемлемо», — отреагировал на это Сийярто.

Он отметил, что произошедшее на газопроводах является «террористической атакой на стратегическую инфраструктуру в Европе». Таким образом отсутствие хоть какого-то расследования очень безответственно и «действительно неприемлемо», считает Сийярто. В связи с этим он призвал «национальные и международные власти отнестись к этому серьезно».