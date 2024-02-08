В зоопарке Нюрнберга будут убивать павианов из-за нехватки места

Нюрнбергский зоопарк намерен начать убивать часть находящихся у него особей гвинейского павиана по причине нехватки места для содержания всей группы. Об этом администрация зоопарка сообщила в опубликованном пресс-релизе, обосновав также свое решение стремлением сохранить генетическое разнообразие популяции и защитить таким образом этот исчезающий вид приматов.

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"Группа павианов в Нюрнбергском зоопарке достигла размеров, на которые не рассчитан расширенный для нее в 2009 году вольер", - отмечает в своем пресс-релизе администрация, указывая на то, что побочным эффектом перенаселения является рост внутригрупповых конфликтов.

Руководство зоопарка подчеркивает, что оно ответственно подходит к разведению исчезающих гвинейских павианов, стремясь поддерживать генетическое разнообразие вида. Однако контролировать размножение группы невозможно, в результате чего на свет появляется молодняк, который не может быть использован для дальнейшего размножения.

Отдать лишних особей в другие зоопарки или приюты не удается, а выпуск их в дикую природу руководство Нюрнбергского зоопарка считает невозможным, так как там для них пока нет безопасных мест проживания. Дальнейшее же расширение вольера, по мнению администрации, является нецелесообразным, так как решает проблему только на короткое время.

"После многочисленных консультаций, в том числе с внешними экспертами, комиссия по защите животных пришла к выводу, что убийство гвинейских павианов также может быть разумным решением", - указывает руководство зоопарка, добавляя, что такое решение уже давно применяется, например, копытным, птицам и грызунам.

При этом зоопарке отмечают, что при убийстве всегда стараются по возможности уважительно использовать трупы животных, но вполне допускают, что они могут быть просто скормлены хищникам.