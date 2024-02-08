Глава МИД Венгрии: отсутствие расследования ЧП на «Северных потоках» неприемлемо

Отсутствие серьёзного расследования диверсий на газопроводах «Северного потока» является неприемлемым. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто

По его словам, за прошедшие сотни дней не было проведено серьёзного расследования ЧП.

«Никаких подробностей до сих пор не огласили. Я считаю, что это неприемлемо», — приводит РИА Новости заявление министра.

Ранее сообщалось, что Швеция прекратила расследование по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море.