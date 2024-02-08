Сотни бастующих ворвались в штаб-квартиру парижского транспортного агентства

Отмечается, что транспортники требуют прибавку к зарплате размером в 300 евро. В сети также появились видео с места событий. На кадрах можно увидеть огромную толпу недовольных, которые прорываются сквозь двери и охранников транспортного агентства. Кроме того, толпа протестующих собралась у входа в здание — митингующие выкрикивают кричалки и применяют пиротехнику.