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Сотни бастующих ворвались в штаб-квартиру парижского транспортного агентства

Несколько сотен бастующих транспортников ворвались в штаб-квартиру агентства парижского транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что транспортники требуют прибавку к зарплате размером в 300 евро. В сети также появились видео с места событий. На кадрах можно увидеть огромную толпу недовольных, которые прорываются сквозь двери и охранников транспортного агентства. Кроме того, толпа протестующих собралась у входа в здание — митингующие выкрикивают кричалки и применяют пиротехнику.

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Напомним, что ранее сотрудники Национальной компании железных дорог Франции объявили о забастовке. Бастующие призывают повысить зарплаты, а также исправить тяжёлые условия труда.

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