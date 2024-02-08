Сотни бастующих ворвались в штаб-квартиру парижского транспортного агентства
Несколько сотен бастующих транспортников ворвались в штаб-квартиру агентства парижского транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что транспортники требуют прибавку к зарплате размером в 300 евро. В сети также появились видео с места событий. На кадрах можно увидеть огромную толпу недовольных, которые прорываются сквозь двери и охранников транспортного агентства. Кроме того, толпа протестующих собралась у входа в здание — митингующие выкрикивают кричалки и применяют пиротехнику.
Напомним, что ранее сотрудники Национальной компании железных дорог Франции объявили о забастовке. Бастующие призывают повысить зарплаты, а также исправить тяжёлые условия труда.
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