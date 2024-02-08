Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является захватывающей вещью. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. RT на русском

"Конечно, это захватывающая вещь. Нам любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект", — отметил Сийярто. Вечерняя Москва