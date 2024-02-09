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Вучич в СБ ООН призвал международное сообщество поддержать сербов в Косове

Сербия обратилась с призывом к международному сообществу принять срочные меры для нормализации ситуации в Косове. Об этом президент республики Александар Вучич заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

Вучич обратился с призывом к междунардному сообществу в СБ ООН
© ТАСС

"Республика Сербия призывает международные организации и страны, которые могу повлиять на урегулирование конфликта, принять срочные и решительные меры с целью нормализации ситуации в Косове и Метохии: предотвращения дальнейшего преследования сербов и создания условий для возобновления содержательного диалога между Белградом и Приштиной в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности", - отметил Вучич, добавив, что Белград "со своей стороны выполнит все договоренности и предпримет все необходимые меры в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности ООН".

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил в преддверии выступления Вучича, что Вашингтон и Брюссель игнорируют террор со стороны косовских властей и молча наблюдают за насилием над сербами.

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Ранее сербский лидер сообщил, что созыв срочного заседания Совбеза ООН обусловлен очередными провокациями со стороны косовских властей. Глава государства отметил, что также подготовил отдельные письма представителям ЕС и Совбеза ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косова Альбина Курти. Вучич добавил, что послание является самым длинным и самым тяжелым из тех, которые ему приходилось подписывать на посту главы государства.

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