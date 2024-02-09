Вучич обратился с призывом к междунардному сообществу в СБ ООН

"Республика Сербия призывает международные организации и страны, которые могу повлиять на урегулирование конфликта, принять срочные и решительные меры с целью нормализации ситуации в Косове и Метохии: предотвращения дальнейшего преследования сербов и создания условий для возобновления содержательного диалога между Белградом и Приштиной в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности", - отметил Вучич, добавив, что Белград "со своей стороны выполнит все договоренности и предпримет все необходимые меры в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Совета Безопасности ООН".