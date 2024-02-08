Выборы президента в США: даты, кандидаты, прогнозы

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, ожидается, что они превратятся в арену для нового противостояния действующего президента Джо Байдена и экс-главы страны Дональда Трампа. О них, о других кандидатах в президенты Америки и о предвыборных прогнозах читайте в материале «Рамблера».

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Выборы в США-2024: кандидаты

Джо Байден

Демократ Байден объявил о своем решении побороться за второй срок в апреле 2023-го и с тех пор своих планов не менял. Байден получил место в Сенате в возрасте 30 лет и занимал его более трех десятилетий. Он подавал неудачные заявки на пост президента в 1988 и 2008 годах и был вице-президентом при Бараке Обаме.

Среди основных пунктов предвыборной кампании Байден указывал защиту демократии, социальные гарантии для американцев и право на аборты.

Байден хочет ограничить стоимость инсулина для всех американцев, намерен продолжать оказывать помощь Украине и планирует ввести специальный налог в 20 процентов для миллиардеров. Действующий президент США обещает, что при нем любой, кто зарабатывает менее 400 тысяч долларов в год, не столкнется с повышением налогов.

Дональд Трамп

Республиканец Трамп, руководивший США в 2017-2020 годах, заявил о намерении баллотироваться в ноябре 2022 года. На предыдущих выборах он проиграл Байдену, но поражения не признал, обвинив демократов в «краже выборов».

Во время своей предвыборной кампании Трамп критиковал политику Байдена в отношении Украины. Трамп говорил, что сейчас американцы передают Украине слишком много оружия и сами остаются без боеприпасов. Трамп уходил от ответа на вопрос о том, на чьей он стороне – России или Украины. По его словам, он «хочет, чтобы все перестали умирать». Трамп обещал положить конец украинскому кризису за 24 часа, если вновь станет президентом.

Также Трамп обещал подписать указ, предписывающий федеральным агентствам «прекратить все программы, пропагандирующие концепцию гендерного перехода в любом возрасте», что нравится консервативным республиканцам.

Никки Хейли

Экс-губернатор Южной Каролины, бывший представитель США при ООН Никки Хейли в феврале 2023-го объявила о планах побороться с Трампом за выдвижение в президенты от Республиканской партии. К февралю 2024-го лишь Трамп и Хейли остались в числе кандидатов на пост президента от имени республиканцев.

Хейли выступает против левых социалистов, от которых, по ее мнению, исходят «многочисленные угрозы» для США. Также она критикует Китай, Россию и предлагает план против нелегального трудоустройства мигрантов.

Свою кампанию Хейли называла «последней надеждой остановить кошмар Трампа и Байдена».

Пока результаты кокусов (вид праймериз, предварительные выборы кандидатов) демонстрируют, что усилия Хейли по созданию коалиции независимых и антитрамповских республиканцев не смогли противостоять легионам сторонников Трампа, писала The New York Times.

Роберт Ф. Кеннеди-младший

Антивакцинный активист и юрист-эколог Роберт Ф. Кеннеди-младший в апреле 2023-го заявил, что будет бороться за выдвижение. Его дядей был 35-й президент США Джон Кеннеди.

Кеннеди-младший называл приоритетом своей программы борьбу с «коррумпированным слиянием государственной и корпоративной властей». Говоря об украинском кризисе, Кеннеди-младший подчеркивал, что Штаты проигнорировали интересы России в области безопасности. Он заявлял, что в соглашениях между лидерами США и СССР/России гарантировалось нерасширение НАТО на восток.

Сошедшие с дистанции и другие кандидаты

За выдвижение от Республиканской партии изначально боролись 13 кандидатов, 11 из них в итоге сняли свои кандидатуры. Одним из самых ярких претендентов был губернатор Флориды Рон Десантис. Социолог Уит Эйрес так объяснял проигрыш Десантиса на кокусах в комментарии Politico: избиратели-республиканцы не собираются довольствоваться «второсортным Трампом», если могут заполучить самого Трампа.

При этом ранее Десантис считался самой большой надеждой для республиканцев, уставших от Трампа. Многие из них связывают провал его кампании с одной основной проблемой: Десантису так и не удалось объяснить, почему избиратели должны предпочесть его бывшему президенту.

Конгрессмен-демократ Дин Филлипс, ставший конкурентом Байдена, критиковал заявку президента на переизбрание, выражал обеспокоенность по поводу возраста Байдена и его невысоких рейтингов. Он обещает повысить общественную безопасность за счет увеличения финансирования полицейских управлений, если станет президентом. Филлипс также поддерживает комплексную иммиграционную реформу, включая усиление безопасности границ, путь к гражданству для тех, кто уже находится в США, и упрощенный процесс для желающих въехать в страну легально.

Корнел Уэст, прогрессивный активист и писатель, баллотируется как независимый кандидат. Он заявил, что не стал бросать вызов Байдену на праймериз Демократической партии, так как «ни одна партия не говорит о насущных потребностях бедных и работающих людей». У Уэста есть своя концепция налога на богатство, также он предлагает национализировать отрасль здравоохранения, включая фармацевтическую промышленность.

Марианна Уильямсон, писательница, объявила о планах баллотироваться в марте 2023 года. Он известна своими книгами в стиле нью-эйдж (так называют совокупность различных мистических течений). Уильямсон в 2014 году участвовала в выборах в Палату представителей США, заняв четвертое место. В 2020-м она хотела побороться за выдвижение в президенты, но завершила свою кампанию за десять месяцев до выборов из-за низкого рейтинга.

Программа Уильямсон включала бесплатные здравоохранение, образование уход за детьми. Своего однопартийца Байдена она критикует за недостаточные усилия по борьбе с изменением климата. 8 февраля стало известно о решении Марианны выйти из гонки.

Трамп или Байден: прогнозы

Опасения многих американцев связаны с возрастом Байдена. Он стал самым старым президентом США в истории. Если политик одержит победу снова, в начале второго срока ему будет 82 года.

Трампу предъявлены обвинения по нескольким уголовным делам, а президентство Байдена характеризовалось высокой инфляцией и спорными решениями по Афганистану, Украине и Ближнему Востоку.

Несмотря на все сомнения, у Байдена нет реальных конкурентов за выдвижение от Демократической партии, а его предшественник Трамп практически выиграл республиканскую кампанию, пишет The Economist.

По версии издания, выборы будут не столько соревнованием за популярность, сколько референдумом, на котором американцы выберут «меньшее из двух зол». Последнее исследование The Economist демонстрирует, что Трамп на 2,3 процентных пункта опережает Байдена по всей стране.

Сравнимые результаты продемонстрировал и опрос CNN. В целом 49 процента зарегистрированных избирателей США заявили CNN, что поддержали бы Трампа, если бы выборы состоялись сейчас, в то время как 45 процентов поддержали бы Байдена, а пять процентов проголосовали бы за кого-то другого. Опрос показал, что победа любого из кандидатов «оставит значительную часть нации недовольной», подчеркивает телеканал.

Обеспокоенность избирателей-республиканцев по поводу Трампа как кандидата по-прежнему больше сосредоточена на его личности и имидже, чем на его политике. Большинство опрошенных демократов считают, что у Байдена есть реальный шанс выиграть второй срок, но в 2024 году у них возникла новая обеспокоенность по его поводу: пять процентов считают проблемой его подход к конфликту Израиля и ХАМАС.