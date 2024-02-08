Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в Китае

Российскому контейнеровозу Moskva не дали провести буксировку в порту Китая . Об этом сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов во время международного форума « Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса».

«Прямо сейчас, пока мы сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему», — заявил Андрей Северилов. Его слова приводит ТАСС.

Он уверен, что этот случай стал единичным. Сейчас выясняются все обстоятельства. Северилов предположил, что отказ в буксировке, скорее всего, связан с наступающим Новым годом в Китае. Судно планировало дозаправиться топливом. Moskva вошел в состав в Fesco в апреле 2023 года.