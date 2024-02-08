В Индии назвали лучший способ разрешения конфликта на Украине

Индия считает мирные переговоры лучшим способом разрешения конфликта на Украине, заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. Дипломат обратил внимание, что ведомство неоднократно озвучивало свою позицию по данному вопросу, передает ТАСС.

Мы хотим диалога, переговоров и дипломатии. Это лучший путь двигаться вперед. <...> Дискуссия — лучший путь для решения проблем, — сказал он.

Американский экономист Джеффри Сакс ранее заявил, что Украине нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить катастрофу в стране. Он отметил, что государство разрушается шаг за шагом.

Сакс подчеркнул, что огромное количество людей вынуждено покинуть Украину. При этом экономическая ситуация в стране также остается тяжелой, считает Сакс. Кроме того, добавил экономист, большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают. Он считает, что разрешить конфликт можно только путем переговоров.