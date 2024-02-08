Глава Минздрава Шотландии ушел в отставку после скандала с планшетом

В Шотландии в отставку подал министр здравоохранения Майкл Мэтисон. Это произошло после скандала, связанного со счетом за роуминг для служебного планшета на сумму 11 тысяч фунтов стерлингов (около 760 тысяч рублей).

Межпартийный орган, курирующий шотландский парламент, начал расследование осенью. Мэтисон взял с собой парламентский гаджет во время семейного отдыха в Марокко накануне Рождества 2022-го. Расходы на роуминг в итоге составили почти 11 тысяч фунтов стерлингов. Первоначально они были оплачены налогоплательщиками – Мэтисон заявил, что во время поездки работал с избирателями. Тем не менее позднее политик согласился вернуть деньги парламенту.

Когда эта история попала в заголовки таблоидов, выяснилось, что его сыновья-подростки во время отдыха использовали планшет в качестве точки доступа для просмотра футбольных матчей, сообщает телеканал Sky News.