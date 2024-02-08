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Депутат от «Слуги народа» купил два Mercedes-Benz по 10 тысяч гривен

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Богдан Торохтий купил два автомобиля Mercedes-Benz G 400 CDI. Каждый из них обошелся ему в 10 тысяч гривен (около 24 тысяч рублей), следует из реестра Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Депутат от «Слуги народа» купил два Mercedes-Benz по 10 тысяч гривен
© Lenta.ru

Издание УНИАН отмечает, что стоимость одного такого автомобиля на Украине начинается со 150 тысяч долларов (более 13,5 миллиона рублей). В сети уже идут поиски продавцов.

Ранее стало известно, что каждый третий депутат Верховной Рады приобрел авто или недвижимость за первый год с начала проведения специальной военной операции (СВО). При этом большинство задекларированного имущества находится в аренде или «другом праве пользования».

В конце января НАБУ заподозрило депутата Верховной Рады в нарушении декларации криптовалюты в размере 24 миллионов гривен (более 57 миллионов рублей). По данным ведомства, парламентарий задекларировал криптовалюту, которая якобы принадлежала ему, но оказалось, что он никогда не владел указанным криптокошельком.

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