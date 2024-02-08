Российские хакеры атаковали крупнейшего провайдера Польши

Российские хакеры из Just Evil и Anonymous Sudan атаковали крупнейшего провайдера Польши Play, оставив часть страны без интернета. Как сообщает Telegram-канал Mash, вследствие атаки оказался заблокирован удаленный ремонт техники НАТО на Украине.

Первая волна атак началась еще вечером 7 февраля. Сегодня скорость в сетях провайдера упала до 0,3 Мб в секунду, а подключение регулярно пропадает. Сбой частично затронул другие страны и нарушил связь с Украиной.

Сейчас в Варшаве и других городах Польши не работают банковские и транспортные карты, что сказалось на поставках вооружений Украине. Вдобавок атака нарушила процесс ремонта западной техники — инженеры НАТО не могут проинструктировать украинских военных.