$91.15+0.4798.09+0.65
Войти в почту

Российские хакеры атаковали крупнейшего провайдера Польши

Российские хакеры из Just Evil и Anonymous Sudan атаковали крупнейшего провайдера Польши Play, оставив часть страны без интернета. Как сообщает Telegram-канал Mash, вследствие атаки оказался заблокирован удаленный ремонт техники НАТО на Украине.

Российские хакеры атаковали крупнейшего провайдера Польши
© РИА Новости

Первая волна атак началась еще вечером 7 февраля. Сегодня скорость в сетях провайдера упала до 0,3 Мб в секунду, а подключение регулярно пропадает. Сбой частично затронул другие страны и нарушил связь с Украиной.

Сейчас в Варшаве и других городах Польши не работают банковские и транспортные карты, что сказалось на поставках вооружений Украине. Вдобавок атака нарушила процесс ремонта западной техники — инженеры НАТО не могут проинструктировать украинских военных.

Как сообщает Life.ru, хакеры признались, что это крупнейшая подобная атака за последние пять лет. Представитель Just Evil отметил, что «победа должна быть не только на поле боя, но и в сетевом пространстве».

В мире
Наука и техника
Anonymous
НАТО
Польша
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости