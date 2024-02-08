Российские хакеры атаковали крупнейшего провайдера Польши
Российские хакеры из Just Evil и Anonymous Sudan атаковали крупнейшего провайдера Польши Play, оставив часть страны без интернета. Как сообщает Telegram-канал Mash, вследствие атаки оказался заблокирован удаленный ремонт техники НАТО на Украине.
Первая волна атак началась еще вечером 7 февраля. Сегодня скорость в сетях провайдера упала до 0,3 Мб в секунду, а подключение регулярно пропадает. Сбой частично затронул другие страны и нарушил связь с Украиной.
Сейчас в Варшаве и других городах Польши не работают банковские и транспортные карты, что сказалось на поставках вооружений Украине. Вдобавок атака нарушила процесс ремонта западной техники — инженеры НАТО не могут проинструктировать украинских военных.
Как сообщает Life.ru, хакеры признались, что это крупнейшая подобная атака за последние пять лет. Представитель Just Evil отметил, что «победа должна быть не только на поле боя, но и в сетевом пространстве».