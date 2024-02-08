Республиканцев США обвинили в связи с Кремлем из-за интервью Путина Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону показывает связь Республиканской партии США с Кремлем. Об этом говорится в материале The Washington Post (WP).

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Отмечается, что решение Кремля разрешить интервью продемонстрировало заинтересованность Москвы в наведении мостов c Республиканской партией, и отразило надежду на возвращение на пост президента США Дональда Трампа и продолжение блокировки военной помощи Украине.

«Карлсон умен, и его план действий ясен. Он и Путин будут блестяще работать вместе, чтобы усилить ложное повествование об Украине, ослабить Байдена и усилить Трампа», — заявил аналитик Янис Клюге.