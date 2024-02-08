Глава МИД Венгрии назвал причину «неудач» Европы

Европа не справилась со стоящими перед ней вызовами из-за царящей либеральной идеологии и попыток создать абсолютную гегемонию мнений. Она делает невозможными любые дискуссии. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Венгерский политик подчеркнул, что Европа «потерпела неудачу» в разрешении экономических проблем, миграционного кризиса и конфликта на Украине во многом из-за того, что в европейских странах последние десятилетия царит «наименее толерантная идеология» — либеральный мейнстрим.

«Суть в том, что либеральный мейнстрим пытается создать абсолютную гегемонию мнений. Либеральный мейнстрим говорит, что является единственной прогрессивной демократической идеологией, и если ты не готов объединиться с ними и отстаивать либеральные ценности и подходы, то ты против демократии, диктатор, автократ», — пояснил Сийярто в ходе своего выступления в Клубе молодых республиканцев в Нью-Йорке.

Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что либеральный мейнстрим делает абсолютно невозможным рациональные дискуссии в какой-либо области, так как «располагает 99,9% средствами массовой информации».

Этому явлению Сийярто противопоставил Венгрию, где половина СМИ поддерживает правительство, а половина «ненавидит его».

Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт не планирует отказываться от поставок газа из России по политическим причинам, как это сделал ряд стран Евросоюза. По его оценке, поставки сжиженного природного газа из США не компенсируют ЕС сокращение импорта российского газа.